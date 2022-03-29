В Улан-Удэ похолодает до нуля градусов днём

В республике ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12-17, местами -22,-27, по южной половине при облачности -5,-10, днём 0,+5, местами - 4,-9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -12,-14, днём около 0.



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