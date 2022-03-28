Бурятская лыжница показала неплохой результат в скиатлоне
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова стала восьмой во второй гонке чемпионата России, который проходит в Сыктывкаре, столице Республики Коми.
Во второй день чемпионата лыжники бежали скиатлон – гонку, где спортсмены стартуют все вместе, первую половину бегут классическим стилем, а затем меняют лыжи и переходят на коньковый стиль.
Победительницей стала лидер российской сборной, обладательница «Большого хрустального глобуса», олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды. Второй финишировала Екатерина Смирнова (Тюменская область). Она уступила победительнице 4,4 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург).
Алиса Жамбалова пришла к финишу восьмой, уступив победительнице 1 минуту 17,3 секунды. Бурятская лыжница могла занять седьмое место, но в самом финишном створе уступила Лилии Васильевой из Удмуртии.
Чемпионат России по лыжным гонкам будет идти до 3 апреля.
Ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед чемпионатом страны провели турнир «Олимпийцы России». На том турнире Алиса Жамбалова дважды стала четвёртой.
В завершившемся сезона Алиса, стабильный участник этапов Кубка мира прошлых лет, не смогла пробиться в сборную России. Так что она не приняла участие в Олимпиаде в Пекине. Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки.
Алиса Жамбалова вошла в десятку лучших на чемпионате России
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