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В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов

В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования Бурятии
В этом году олимпиада посвящена первому бурятскому учёному

28 марта стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования. Открытие олимпиады состоялось в бальном зале Бурятского государственного университета имени Д. Банзарова, сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.

Отмечается, что олимпиада входит в перечень мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова, получившего высшее образование западного образца и ставшим известным, благодаря ряду своих важных монголоведческих трудов.

В этом году олимпиада по психологии среди студентов вузов Бурятии - первая среди предметных олимпиад. Вузы будут соревноваться в личном и командном первенстве.

Мероприятие ежегодно собирает около 400 студентов вузов по 14 предметным направлениям. Для работы в жюри приглашаются специалисты министерств и ведомств, правоохранительных органов, прокуратуры Бурятии и научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук.
По итогам образовательной олимпиады формируется кадровый потенциал для исследовательской, производственной, административной и предпринимательской деятельности.
Бурятия студенты олимпиада

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