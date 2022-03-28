В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования Бурятии

В этом году олимпиада посвящена первому бурятскому учёному



28 марта стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования. Открытие олимпиады состоялось в бальном зале Бурятского государственного университета имени Д. Банзарова, сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.



Отмечается, что олимпиада входит в перечень мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова, получившего высшее образование западного образца и ставшим известным, благодаря ряду своих важных монголоведческих трудов.



В этом году олимпиада по психологии среди студентов вузов Бурятии - первая среди предметных олимпиад. Вузы будут соревноваться в личном и командном первенстве.



Мероприятие ежегодно собирает около 400 студентов вузов по 14 предметным направлениям. Для работы в жюри приглашаются специалисты министерств и ведомств, правоохранительных органов, прокуратуры Бурятии и научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук.

По итогам образовательной олимпиады формируется кадровый потенциал для исследовательской, производственной, административной и предпринимательской деятельности.