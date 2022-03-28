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В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука

В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
За главные призы соревнуются более 300 лучников

Торжественное открытие всероссийского турнира по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Игр «Дружба - 84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадра Дашицыренова состоялось в Агинском Бурятском округе 27 марта. В соревнованиях в доме спорта «Баяр» посёлка Могойтуй участвуют 311 лучников из Бурятии, Якутии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края.

В программе проведения турнира в Могойтуе запланированы соревнования в стрельбе из классического и блочного луков на дистанции 18 метров. Также пройдут личные финалы, командные финалы всех подгрупп, альтернативная стрельба за золото личного первенства, абсолютное первенство.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, в знак уважения родителям Мунко-Бадры Дашицыренова преподнесли небесно-голубые хадаки и цветы.

Доброй традицией турнира стало чествование спортсменов и тренеров, добившихся высоких спортивных достижений.

Знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» награждены заслуженный тренер РФ Балта Цынгуев, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр 29-х Олимпийский игр в Пекине Баир Баденов.

За высокие спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта в Агинском Бурятском округе благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа награждены спортсмены-инструкторы регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края:
- мастер спорта международного класса, мастер спорта России, бронзовый призёр кубка Европы среди юношей в Словении, неоднократный победитель и призёр первенств России Буянто Осоров;
- мастер спорта России, чемпион Европы среди юниоров 2021 года, неоднократный победитель и призёр первенств России Баир Торгубаев;
- мастер спорта России, победитель юниорского кубка Европы по стрельбе из лука, серебряная медалистка Летней универсиады в Неаполе, неоднократный победитель и призёр первенств России Валерия Мыльникова;
- мастер спорта России, серебряный призёр первенства мира 2019 года, неоднократный победитель и призёр первенств России Туяна Будажапова;
- мастер спорта России, неоднократный победитель и призёр первенств России Кирилл Батуев;
- мастер спорта России, бронзовый призёр первенства Европы по стрельбе из лука среди юниорок, неоднократный победитель и призёр первенств России Виктория Намдакова.

Почётной грамотой администрации муниципального района «Могойтуйский район» награждены Галсан Базаржапов, Бэлигто Цынгуев, Туяна Будажапова и Баир Торгубаев.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Могойтуйского района благодарственным письмом администрации муниципального района «Могойтуйский район» награждены:
- тренер высшей квалификационной категории спортивной школы олимпийского резерва №1 Забайкальского края Тумэн Цыденов;
- тренер-преподаватель Могойтуйской районной детско-юношеской спортивной школы Дымбрыл Цыбенов.

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Агинский Бурятский округ стрельба из лука спорт всероссийский турнир

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