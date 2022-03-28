В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука

За главные призы соревнуются более 300 лучников
Торжественное открытие всероссийского турнира по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Игр «Дружба - 84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадра Дашицыренова состоялось в Агинском Бурятском округе 27 марта. В соревнованиях в доме спорта «Баяр» посёлка Могойтуй участвуют 311 лучников из Бурятии, Якутии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края.
В программе проведения турнира в Могойтуе запланированы соревнования в стрельбе из классического и блочного луков на дистанции 18 метров. Также пройдут личные финалы, командные финалы всех подгрупп, альтернативная стрельба за золото личного первенства, абсолютное первенство.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, в знак уважения родителям Мунко-Бадры Дашицыренова преподнесли небесно-голубые хадаки и цветы.
Доброй традицией турнира стало чествование спортсменов и тренеров, добившихся высоких спортивных достижений.
Знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» награждены заслуженный тренер РФ Балта Цынгуев, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр 29-х Олимпийский игр в Пекине Баир Баденов.
За высокие спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта в Агинском Бурятском округе благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа награждены спортсмены-инструкторы регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края:
- мастер спорта международного класса, мастер спорта России, бронзовый призёр кубка Европы среди юношей в Словении, неоднократный победитель и призёр первенств России Буянто Осоров;
- мастер спорта России, чемпион Европы среди юниоров 2021 года, неоднократный победитель и призёр первенств России Баир Торгубаев;
- мастер спорта России, победитель юниорского кубка Европы по стрельбе из лука, серебряная медалистка Летней универсиады в Неаполе, неоднократный победитель и призёр первенств России Валерия Мыльникова;
- мастер спорта России, серебряный призёр первенства мира 2019 года, неоднократный победитель и призёр первенств России Туяна Будажапова;
- мастер спорта России, неоднократный победитель и призёр первенств России Кирилл Батуев;
- мастер спорта России, бронзовый призёр первенства Европы по стрельбе из лука среди юниорок, неоднократный победитель и призёр первенств России Виктория Намдакова.
Почётной грамотой администрации муниципального района «Могойтуйский район» награждены Галсан Базаржапов, Бэлигто Цынгуев, Туяна Будажапова и Баир Торгубаев.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Могойтуйского района благодарственным письмом администрации муниципального района «Могойтуйский район» награждены:
- тренер высшей квалификационной категории спортивной школы олимпийского резерва №1 Забайкальского края Тумэн Цыденов;
- тренер-преподаватель Могойтуйской районной детско-юношеской спортивной школы Дымбрыл Цыбенов.
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В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
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