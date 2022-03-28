Автора послания уже ищут
Неподалёку от мыса Бурхан на Байкале сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили надпись с предложением руки и сердца. «Выходи за меня» было выложено из сгоревших опилок.
Автор послания пока неизвестен, но его поиски уже начались, так как поступок нарушает действующее природоохранное законодательство. Виновнику грозит штраф.
В телеграм-канале «Заповедного Прибайкалья» предложение назвали «грязным». Недовольными также остались туристы и местные жители, а руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников прокомментировал ситуацию:
«Процесс таяния льда на Байкале набирает обороты, и мусор не должен попасть в воду. Вообще такие факты нужно предотвращать, и в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных. Если вы стали свидетелем нанесения вреда природе озера - сообщите государственным инспекторам. В проливе Малое Море и на острове Ольхон актуален номер 8 991 434 18 03. Он доступен круглосуточно. Касаемо всех территорий Прибайкальского национального парка, есть номер оперативного дежурного: 66-22-92».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на байкальский субботник вышли гиды Иркутска. Они убирали со льда озера мусор, оставленный туристами. Также они расчистили место, где горели после столкновения судно на воздушной подушке и джип.
На Байкале выложили грязными опилками предложение руки и сердца
Общество, Фото:
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