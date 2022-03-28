Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня
В Бурятии к концу недели существенно потеплеет. Если сейчас дневные температуры колеблются в пределах +7 градусов, то к четвергу потеплеет до +9.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 29 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12-17, местами -22,-27, по южной половине при облачности -5,-10, днём 0,+5, местами - 4,-9.
В среду, 30 марта, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -6,-11, по северу -23,-28, днём +2,+7, местами -3,-8.
В четверг, 31 марта, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по южной половине небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -5,-10, по северу -21,-26, днём +4,+9, местами -1,-6.
И уже в пятницу наступит апрель. Ранее синоптики прогнозировали, что погода в апреле будет теплее обычного.
В Бурятии потеплеет до 9 градусов
Общество, Фото:
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