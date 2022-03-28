Фестиваль в Бурятии будет судить известный артист Юрий Аскаров

В Улан-Удэ в пятый раз пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс эстрады



В Улан-Удэ состоится пятый всероссийский фестиваль-конкурс эстрадных жанров «Байкал Арт спектр» (6+). Конкурс будет проходить 30 марта и 1 апреля.



Соревноваться будут как опытные, так и начинающие театры эстрады, художественные студии, студенческие творческие объединения, а также исполнители эстрадных жанров.



В предыдущих фестивалях приняли участие более 800 молодых артистов из Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краёв, Иркутской области, Республик Саха (Якутия), Тува и Бурятия.



- В первую очередь задача фестиваля профориентационная. Задача – повысить мастерство наших молодых артистов. И разумеется, это обмен опытом, поскольку в рамках фестиваля проходят мастер-классы, конференции и обсуждение актуальных тем, - сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



Обычно членами жюри конкурса становятся известные деятели культуры и искусства. В этом году жюри возглавит известный эстрадный артист Юрий Аскаров.



К слову, в 2021 году на фестиваль был приглашён ещё один российский юморист Святослав Ещенко, с которым проректор ВСГИК Виктор Столбовский поддерживает связь.



- Фестиваль стал традиционным. Проводим его с 2014 года. Этот раз уже пятый, поскольку в 2020-м, понятно, была ситуация с пандемией не очень. На этот раз дали подтверждение уже около 200 заявок на конкурсные выступления. Мы ещё не достигли уровня предпоследнего фестиваля, когда у нас их было где-то 300, но стремимся к этому. В жюри также будут представители Иркутской области, Забайкальского края и наши деятелей бурятского искусства, - сообщил Виктор Столбовский. - Спектровый жанр фестиваля очень разнообразен. В этот раз, так как год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, мы добавили такой жанр, как «обрядовое действие». Надеемся, что наши участники покажут новое, интересное. Мы откроем новые звёзды на небосклоне. Это не только профориентация, это попытка дать старт нашим молодым, начинающим артистам.



Фестиваль-конкурс проводит ВСГИК, Союз деятелей праздничной индустрии и республиканский центр народного творчества.



Справка:



Юрий Аскаров – российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий. Окончил ГИТИС. Постоянный участник «Аншлага» (16+) и «Субботнего вечера» (0+). «Единственный в своём жанре артист, который одним движением брови способен «уложить» зал от смеха», - утверждается на официальном сайте артиста.



Искусством пантомимы Юрий владеет блестяще, что даже спародировал самого Роуэна Аткинсона в образе Мистера Бина, после чего прозвище «Русский Мистер Бин» прочно закрепилось за ним.

