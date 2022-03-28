В кадровом центре планируется принимать до 12 тысяч посетителей в год
В Братске на базе местной службы занятости населения открылся первый в Иркутской области кадровый центр «Работа в России». Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков заявил, что в братском центре будут применяться современные подходы по подбору кадров и поиску работы, а услуги ‒ оказываться по принципу «одного окна». Во все технологические процедуры обслуживания внедрены информационные и интерактивные цифровые сервисы, в числе которых единый цифровой портал «Работа в России», являющийся всероссийской базой вакансий и резюме.
Учреждение будет выполнять функцию посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу. Соискателям будут помогать карьерные консультанты, работодателям – кадровые. В рамках модернизации здесь оборудовали зал для работодателей, где будут проводиться собеседования, онлайн-консультации, и второй зал для желающих трудоустроиться. Штат полностью укомплектован. Здесь работают 64 сотрудника, которые прошли переобучение под новый формат работы и кадровое консультирование.
- Принимать здесь планируется до 12 тысяч посетителей в год. Важно, что у всех, кто обращается сюда будет персональное сопровождение. Консультанты помогут оперативно решить жизненные и бизнес-ситуации по вопросам трудоустройства и подбора персонала, при этом учитывая опыт, компетенции соискателей и даже направить их на переобучение, – отметил Кирилл Клоков.
При модернизации был внедрён единый фирменный стиль центров занятости населения «Работа России». Акцент сделан на узнаваемость учреждений в городской среде, а также на повышение качества госуслуг в сфере трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области появился первый центр «Работа в России»
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