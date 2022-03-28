В войсках ВВО проводится отборочный этап конкурса лётных экипажей
В рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2022) на аэродромах и в авиационных частях Восточного военного округа в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях проходит отборочный этап конкурса профессионального мастерства лётных экипажей «Авиадартс-2022».
В соревнованиях участвуют свыше 50 лётчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации армии ВВС и ПВО ВВО. Пилоты, в составе участвующих команд, выполнят лётно-тактические задания на истребителях Су-35, Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24, Су-34, штурмовиках Су-25СМ, ударных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолётах Ми-8амтш «Терминатор».
- На отборочном этапе лётчикам необходимо будет преодолеть воздушный маршрут протяжённостью в несколько сотен километров, после чего в установленное время в контрольных точках выйти на связь с контрольно-диспетчерским пунктом управления полётами, расположенным на аэродроме базирования, - сообщает пресс-служба ВВО.
Также в ходе состязаний лётные составы выполнят практические пуски неуправляемых ракет, осуществят бомбометание с различных высот, а также проведут стрельбы из 30-мм авиационных пушек по различным типам целей, имитирующим военную технику условного противника.
На Дальнем Востоке проходит военный конкурс «Авиадартс-2022»
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