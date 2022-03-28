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В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим

В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Нельзя жечь траву, выбрасывать золу и разводить костры

По причине сухой, жаркой и безветренной погоды с 26 марта на территории 17 муниципальных образований Забайкалья введён особый противопожарный режим (ОПР). Соответствующее постановление подписано главой региона.

С 26 марта особый противопожарный режим введён в Агинском, Акшинском, Александрово-Заводском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском , Краснокаменском , Кыринском, Могойтуйском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Улётовском, Читинский районах, а также в Приаргунском муниципальном округе и в городском округе «Посёлок Агинское».

В связи с введением ОПР принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч.

Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.
Забайкальский край особый противопожарный режим лесные пожары пожар

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