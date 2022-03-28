Жители края смогут приехать в соседнюю страну с 30 марта
В Забайкальском крае будут открыты три пункта пропуска с Монголией. Напомним, что Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией с 30 марта.
- На территории Забайкалья будет возобновлено движение через МАПП «Соловьевск» и «Верхний Ульхун», а также через железнодорожное направление «Соловьёвск», – рассказал и.о. зампреда правительства региона – министра планирования региона Александр Ященко на оперативном совещании 28 марта.
Ранее сообщалось, что режим соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в Забайкалье сохраняется. Несмотря на то, что пакет антиковидных ограничений смягчается, а кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы, по-прежнему в Забайкалье остаётся безусловным масочный режим, обязательная дезинфекция, соблюдение дистанции и контроль по наполняемости на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье откроют пункты пропуска с Монголией
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