 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

В Бурятии вручили театральные премии

В Бурятии вручили театральные премии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Также были вручены региональные награды и почётные звания

27 марта, в Международный день театра, в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших театральных работников. Глава Бурятии Алексей Цыденов на сцене Русского драматического театра поздравил всех с профессиональным праздником и принял участие в награждении.

Глава Бурятии поздравил служителей театрального искусства с праздником и также призвал их в непростое время поддержать своих зрителей – жителей республики.

В этот день наградили:
- народного артиста Российской Федерации Михаила Елбонова «Государственной премией Республики Бурятия в области театрального искусства» и медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»;
- народную артистку Российской Федерации Людмилу Дугарову медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»;
- заслуженного артиста Российской Федерации Чингиса Гуруева медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Звание «Народный артист Республики Бурятия» присудили артистам-кукловодам Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Даши Рабданову и Дымбрылу Улзутуеву.

Почётную грамоту Правительства Республики Бурятия вручили костюмеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Ларисе Николаевой.

Звание «Лидер культуры - 2021» вручили:
- концертмейстеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Елене Березовской;
- художественному руководителю балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Баярто Дамбаеву;
- актрисе Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Елизавете Сурановой (Михайловой);
- режиссёру Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева Олегу Юмову.

Союз театральных деятелей Бурятии по традиции провели церемонию награждения лучших театральных работников «Браво-2022» по номинациям:
- «Лучшая балетная партия» - солист балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова, заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Овчаров за партию «Мастер» в балете Ю. Ирдынеева «Лик богини» (12+);
- «Лучшая оперная партия» - солист оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова Александр Хандажапов за партию «Руслан» в опере М. Глинки «Руслан и Людмила» (6+);
- «Лучшая женская роль второго плана» - актриса Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, народная артистка Российской Федерации Нина Туманова за роль Надежды Фёдоровны в спектакле «Театр. Изнанка» (18+) по пьесе С. Левицкого;
- «Лучшая мужская роль второго плана» - актёр Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», народный артист Республики Бурятия Даши Рабданов за роль Репкэ в спектакле «Поющая Репкэ» (6+) Э. Жалцанова;
- «Лучшая женская роль» - актриса Молодёжного художественного театра, заслуженная артистка Республики Бурятия Любовь Рябкова за роль Маришки в спектакле «Президентши» (18+) по пьесе В. Шваба;
- «Лучшая мужская роль» - актёр Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, народный артист Республики Бурятия Баярто Ендонов за роль Хаан-Король в спектакле «Үхэжэ ядашаhан король» (12+) по пьесе Э. Ионеско «Король умирает»;
- «Лучшая работа художника» - Алексей Амбаев за балет Ю. Ирдынеева «Лик богини» (12+) в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова;
- «Лучшая работа режиссёра» - Евгений Мордвин за спектакль «Президентши» (18+) по пьесе В. Шваба в Молодёжном художественном театре.

Специальный приз Союза театральных деятелей Республики Бурятия получил спектакль-мюзикл Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» «Поющая Репкэ» (6+) (режиссёр – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия).

В номинации «Служитель театра» в честь юбилейного года (75 лет СТД Бурятии) премию вручили всем номинантам:
- артистке оркестра, ведущему концертмейстеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова, заслуженной артистке Республики Бурятия Александре Гоголь;
- заведующему художественно-постановочной частью Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия Юрию Норбоеву;
- заведующей бутафорским цехом Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», заслуженному работнику культуры Республики Бурятия Санаиде Тогмитовой;
- режиссёру Молодёжного художественного театра, педагогу ВСГИК, заслуженному артисту Республики Бурятия Владимиру Витину;
- заведующей музеем Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, заместителю председателя СТД Республики Бурятия Ларисе Золотухиной.

Церемонию награждения дополнили концертные номера, подготовленные театрами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

Бурятия премия награждение театр Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Автогонщик из Улан-Удэ победил на чемпионате Забайкалья
Автогонщик из Улан-Удэ победил на чемпионате Забайкалья
Общество, 28.03.2022
В Чите разыграли кубок ректора ЗабГУ по автокроссу
Военные Бурятии победили на чемпионате ВВО по дзюдо
Военные Бурятии победили на чемпионате ВВО по дзюдо
Общество, 28.03.2022
Также они стали призёрами чемпионата ВВО по самбо
В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим
В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим
Общество, 28.03.2022
Нельзя жечь траву, выбрасывать золу и разводить костры
В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
Общество, 28.03.2022
За главные призы соревнуются более 300 лучников
В Бурятии разыграли кубок по гиревому спорту
В Бурятии разыграли кубок по гиревому спорту
Общество, 28.03.2022
Абсолютным победителем у мужчин стал Андрей Рассадин
В Бурятии вручили театральные премии
В Бурятии вручили театральные премии
Общество, 28.03.2022
Также были вручены региональные награды и почётные звания
Борцы Бурятии стали призёрами первенства России
Борцы Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 28.03.2022
Спортсмены завоевали две бронзовые медали
В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов
В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов
Общество, 28.03.2022
В этом году олимпиада посвящена первому бурятскому учёному
В Улан-Удэ началась генеральная уборка
В Улан-Удэ началась генеральная уборка
Общество, 28.03.2022
В столице Бурятии стартовал месячник чистоты
В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях
В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях
Общество, 28.03.2022
Ситуацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
Алиса Жамбалова вошла в десятку лучших на чемпионате России
Алиса Жамбалова вошла в десятку лучших на чемпионате России
Общество, 28.03.2022
Бурятская лыжница показала неплохой результат в скиатлоне  
В Улан-Удэ определили чемпионов России по тайскому боксу
В Улан-Удэ определили чемпионов России по тайскому боксу
Общество, 28.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с заключительного дня главного турнира страны
В Бурятии потеплеет до 9 градусов
В Бурятии потеплеет до 9 градусов
Общество, 28.03.2022
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня
Фестиваль в Бурятии будет судить известный артист Юрий Аскаров
Фестиваль в Бурятии будет судить известный артист Юрий Аскаров
Общество, 28.03.2022
В Улан-Удэ в пятый раз пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс эстрады

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^