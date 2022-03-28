В Бурятии вручили театральные премии

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Также были вручены региональные награды и почётные звания



27 марта, в Международный день театра, в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших театральных работников. Глава Бурятии Алексей Цыденов на сцене Русского драматического театра поздравил всех с профессиональным праздником и принял участие в награждении.



Глава Бурятии поздравил служителей театрального искусства с праздником и также призвал их в непростое время поддержать своих зрителей – жителей республики.



В этот день наградили:

- народного артиста Российской Федерации Михаила Елбонова «Государственной премией Республики Бурятия в области театрального искусства» и медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»;

- народную артистку Российской Федерации Людмилу Дугарову медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»;

- заслуженного артиста Российской Федерации Чингиса Гуруева медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».



Звание «Народный артист Республики Бурятия» присудили артистам-кукловодам Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Даши Рабданову и Дымбрылу Улзутуеву.



Почётную грамоту Правительства Республики Бурятия вручили костюмеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Ларисе Николаевой.



Звание «Лидер культуры - 2021» вручили:

- концертмейстеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Елене Березовской;

- художественному руководителю балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова Баярто Дамбаеву;

- актрисе Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Елизавете Сурановой (Михайловой);

- режиссёру Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева Олегу Юмову.



Союз театральных деятелей Бурятии по традиции провели церемонию награждения лучших театральных работников «Браво-2022» по номинациям:

- «Лучшая балетная партия» - солист балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова, заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Овчаров за партию «Мастер» в балете Ю. Ирдынеева «Лик богини» (12+);

- «Лучшая оперная партия» - солист оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова Александр Хандажапов за партию «Руслан» в опере М. Глинки «Руслан и Людмила» (6+);

- «Лучшая женская роль второго плана» - актриса Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, народная артистка Российской Федерации Нина Туманова за роль Надежды Фёдоровны в спектакле «Театр. Изнанка» (18+) по пьесе С. Левицкого;

- «Лучшая мужская роль второго плана» - актёр Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», народный артист Республики Бурятия Даши Рабданов за роль Репкэ в спектакле «Поющая Репкэ» (6+) Э. Жалцанова;

- «Лучшая женская роль» - актриса Молодёжного художественного театра, заслуженная артистка Республики Бурятия Любовь Рябкова за роль Маришки в спектакле «Президентши» (18+) по пьесе В. Шваба;

- «Лучшая мужская роль» - актёр Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, народный артист Республики Бурятия Баярто Ендонов за роль Хаан-Король в спектакле «Үхэжэ ядашаhан король» (12+) по пьесе Э. Ионеско «Король умирает»;

- «Лучшая работа художника» - Алексей Амбаев за балет Ю. Ирдынеева «Лик богини» (12+) в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова;

- «Лучшая работа режиссёра» - Евгений Мордвин за спектакль «Президентши» (18+) по пьесе В. Шваба в Молодёжном художественном театре.



Специальный приз Союза театральных деятелей Республики Бурятия получил спектакль-мюзикл Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» «Поющая Репкэ» (6+) (режиссёр – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия).



В номинации «Служитель театра» в честь юбилейного года (75 лет СТД Бурятии) премию вручили всем номинантам:

- артистке оркестра, ведущему концертмейстеру Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова, заслуженной артистке Республики Бурятия Александре Гоголь;

- заведующему художественно-постановочной частью Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия Юрию Норбоеву;

- заведующей бутафорским цехом Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», заслуженному работнику культуры Республики Бурятия Санаиде Тогмитовой;

- режиссёру Молодёжного художественного театра, педагогу ВСГИК, заслуженному артисту Республики Бурятия Владимиру Витину;

- заведующей музеем Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, заместителю председателя СТД Республики Бурятия Ларисе Золотухиной.



Церемонию награждения дополнили концертные номера, подготовленные театрами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



