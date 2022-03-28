В ДФО число проблемных долгостроев снизилось почти в два раза
На Дальнем Востоке число проблемных объектов долевого строительства за последние два года сократилось более чем в два раза (с 110 до 51), сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
В 2021 году введён в эксплуатацию 21 проблемный долгострой в Республиках Бурятия и Саха (Якутия), Приморском, Камчатском и Хабаровском краях. Всего восстановлены права 1 160 обманутых дольщиков.
Ещё 229 человек (жители Бурятии, Якутии, Амурской области) получили вместо ключей от квартир компенсации. Их дома достраивать было нецелесообразно, так как стройка была заброшена на очень ранней стадии.
Вообще же в ДФО активизирована работа по достройке объектов, строительство которых начато в 2013-2015 годах и не завершено по причине банкротства застройщиков. Для этого используется механизм Фонда поддержки обманутых дольщиков.
Сейчас наибольшее число недостроенных проблемных объектов значится в Хабаровском крае – 18, Республике Бурятия – 12, Приморском крае – 8, Республике Саха (Якутия) – 6. Также долгострои имеются в Забайкальском крае – 4, Амурской области – 2, Еврейской автономной области – 1.
- Всего в деятельности органов власти и местного самоуправления, контроля и застройщиков вскрыто свыше 800 нарушений закона. По инициативе прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения законодательства в сфере долевого строительства, в том числе нарушение условий договоров долевого участия привлечено 216 лиц. Возбуждено пять уголовных дел, - уточнили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
В Бурятии активно решается проблема обманутых дольщиков
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