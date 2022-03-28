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На льду Байкала после туристов находят маски, трубочки и пауэрбанки

На льду Байкала после туристов находят маски, трубочки и пауэрбанки
Общество, 
Также гиды убрались на месте, где горели судно на воздушной подушке и внедорожник

В паблике ves_ulan_ude_ в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской) рассказали об иркутских гидах, которые убрались на льду Байкала после туристов.

За три дня на Малом море – популярном туристическом месте – убрали мусор. После сезона на льду обнаружили маски, окурки, носовые платки, трубочки, пластиковые пакеты, стаканчики и прочий бытовой мусор. Также гидам попались перчатки и один power bank.

- Отдельно стоит отметить, что ребята зачистили место, на котором сгорел хивус после столкновения с джипом. Там осталось много вмёрзшего в лёд пластика, продуктов горения, остатки покрышек и другие токсичные вещества. Гидам пришлось использовать пешню, чтобы достать всё это из уже подтаявшего льда. Но если бы они все это не прибрали, то уже через месяц вся эта грязь оказалась бы в байкальской воде. Наши гиды – самые экоответственные гиды на Байкале! – говорится в сообщении.

Гиды ожидали мусора больше, чем обнаружили. Впрочем, номинацию «Самый грязный остров» всё же решено было учредить. Победил в ней остров Огой, где наибольшее количество мусора было найдено у подножия буддистской ступы.

Традиционно гиды срезали ленточки с веток, от которых деревья гибнут. Но и их оказалось меньше, чем было в прошлые годы.

- Всё это значит, что экосознание и ответственность людей, кто работает и отдыхает на льду Байкала, постепенно растёт, - заключили в паблике.

В комментариях подписчики благодарят гидов за уборку: «Спасибо люди! Нашим надо примеру последовать», «С иркутской стороны всегда было лучше. Они знают толк в бизнесе», «Что за люди! Как-то возле Шаманки на Ольхоне трусы женские валялись, вы находитесь на святом месте, будьте добры, соблюдайте чистоту!», «Думаю, только свинья в виде человека, так себя ведёт», «А где хозяева Хивуса? Надо было их привлекать».

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» врезался в судно на воздушной подушке «Хивус-10». После столкновения оба транспортных средства сгорели. Травмы получили восемь туристов, катавшиеся на «Хивусе». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Байкал туристы мусор

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