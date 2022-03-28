В Иркутске состоялась первая в России конференция легальных майнеров

Регион может стать ключевым мировым игроком в сфере финтехнологий



26 марта в Иркутске прошла первая в стране всероссийская конференция легальных майнеров MININGCRYPTO IRKUTSK CONFERENCE 2022. На ней обсуждались, в частности, вопросы регулирования отрасли, эффективное использование электроэнергии в новых областях экономики, пишет ТАСС.



Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на конференции сообщил, что правовой вакуум в сфере майнинга криптовалюты необходимо устранить в кратчайшие сроки.



- Затрудняет нормативно-правовое регулирование этой сферы и установление прозрачных правил игры правовой вакуум. И этот правовой вакуум нужно в кратчайшие сроки [устранить]. Если мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов в текущей действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать, - сказал Грабчак.





Он также отметил, что определять площадки под майнинг и квотировать для майнеров свободные энергетические мощности было бы целесообразнее на региональном уровне, а не федеральном. И это нужно коррелировать с планами развития регионов.



- Что касается того, нужно ли регулировать размещение майнеров и нужно ли специально площадки делать для майнеров, запрещать где-то или разрешать, здесь позиция тоже должна быть очень прозрачная. Эту деятельность с точки зрения площадок или квотирования свободных мощностей по территориям надо регулировать. Наверное, это надо делать не с федерального уровня, а на уровне регионов. Наверное, нужно ее синхронизировать с планами развития регионов и планами по развитию других отраслей промышленности. И, наверное, надо коррелировать с планами развития энергосистемы, - заявил Грабчак.



Как сообщал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ноябре 2021 года, власти региона готовы предоставить площадки для промышленного майнинга криптовалюты, если эта деятельность в РФ будет признана предпринимательской, а майнеры перестанут использовать линии электропередачи населенных пунктов. Иркутская область является одним из регионов России, где майнинг наиболее развит.



Иркутская область уже стала центром криптоиндустрии России, а при поддержке правительства, профессионалов отрасли и общественности может стать ключевым мировым игроком в сфере финтехнологий и цифровых финансовых активов, отмечается на сайте Биткоин форум.