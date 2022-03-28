В Иволгинском районе Бурятии строят амбулаторию

Общество, Фото: предоставлено минздравом РБ

Амбулаторию строят из модульных конструкций



В селе Гурульба Иволгинского района строят врачебную амбулаторию. Открытие планируется на июнь-июль 2022 года, сообщили в минздраве Бурятии.



На приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций выделено более 25 млн рублей.



- Продолжается строительство амбулатории площадью 300 кв.м. Амбулатории именно с такой площадью строятся пока что только в Иволгинском районе. Строительство врачебной амбулатории в Гурульбе происходит рядом с новой школой и новым детским садом, тем самым образовывая комплекс социально значимых объектов для населения посёлка. Врачебная амбулатория – объект быстровозводимый, и ориентировочно открытие произойдёт в июне-июле этого года, – сообщил главный врач Иволгинской центральной районной больницы Александр Цыдыпов.



Также медобъекты строят и в других районах Бурятии. Началось строительство в селе Охор-Шибирь Тункинского района, селе Максимиха Баргузинского района, селе Исток Прибайкальского района. В планах возвести три фельдшерско-амбулаторных пункта и две врачебных амбулатории.



Возведение объектов началось 1 февраля. Окончание строительства всех ФАПов и врачебных амбулаторий планируется на май 2022 года.



