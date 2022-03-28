Амбулаторию строят из модульных конструкций
В селе Гурульба Иволгинского района строят врачебную амбулаторию. Открытие планируется на июнь-июль 2022 года, сообщили в минздраве Бурятии.
На приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций выделено более 25 млн рублей.
- Продолжается строительство амбулатории площадью 300 кв.м. Амбулатории именно с такой площадью строятся пока что только в Иволгинском районе. Строительство врачебной амбулатории в Гурульбе происходит рядом с новой школой и новым детским садом, тем самым образовывая комплекс социально значимых объектов для населения посёлка. Врачебная амбулатория – объект быстровозводимый, и ориентировочно открытие произойдёт в июне-июле этого года, – сообщил главный врач Иволгинской центральной районной больницы Александр Цыдыпов.
Также медобъекты строят и в других районах Бурятии. Началось строительство в селе Охор-Шибирь Тункинского района, селе Максимиха Баргузинского района, селе Исток Прибайкальского района. В планах возвести три фельдшерско-амбулаторных пункта и две врачебных амбулатории.
Возведение объектов началось 1 февраля. Окончание строительства всех ФАПов и врачебных амбулаторий планируется на май 2022 года.
В Иволгинском районе Бурятии строят амбулаторию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Регион может стать ключевым мировым игроком в сфере финтехнологий
Там открылась выставка «Тэнгэриин бэшэг/ Небесное письмо»
Также гиды убрались на месте, где горели судно на воздушной подушке и внедорожник
Амбулаторию строят из модульных конструкций
Сова не стала долго радовать городских лесников
Регионы договорились о возможной поставке биопродукции и племенного скота
Незаконную перепланировку обнаружила городская жилинспекция
Новые школы очень нужны, так как близлежащие сильно переуплотнены
«Времена года» - постановка режиссёра Анатолия Баскакова
Месяц назад в республике регистрировали более 800 заболевших за сутки, сейчас – уже в десять раз меньше
Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ может попасть в грунтовые воды
Предпринимателя наказали за нарушения
Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию
Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги
В Улан-Удэ без осадков