Турнир проведут среди младших юношей
С 29 марта по 5 апреля в Иркутске пройдут матчи финального турнира первенства России по хоккею с мячом среди младших юношей. В соревнованиях примут участие спортсмены 2007-2008 годов рождения.
В однокруговом турнире в ледовом дворце «Байкал» скрестят клюшки красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», кемеровский «Кузбасс», архангельский «Водник», мончегорская СШОР «Мончегорск», ульяновская СШОР «Волга», сборная Свердловской области и хозяева турнира – команда областной спортивной школы «Сибскана». Вход на все матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Календарь матчей
29 марта, вторник
9:00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»
11:00 «Водник» — СШОР «Мончегорск»
15:30 «Енисей» — Сборная Свердловской обл.
17:45 Церемония открытия турнира
18:00 «Сибскана» — СШОР «Волга»
30 марта, среда
9:00 Сборная Свердловской обл. — «СКА-Нефтяник»
11:00 СШОР «Волга» — «Енисей»
15:30 «Кузбасс» — СШОР «Мончегорск»
18:00 «Сибскана» — «Водник»
31 марта, четверг
9:00 «Кузбасс» — «Енисей»
11:00 СШОР «Мончегорск» — «СКА-Нефтяник»
15:30 СШОР «Волга» — «Водник»
18:00 Сборная Свердловской обл. — «Сибскана»
1 апреля, пятница
9:00 «Енисей» — СШОР «Мончегорск»
11:00 СШОР «Волга» — Сборная Свердловской обл.
15:30 «Водник» — «СКА-Нефтяник»
18:00 «Сибскана» — «Кузбасс»
3 апреля, воскресенье
9:00 Сборная Свердловской обл. — «Водник»
11:00 «Кузбасс» — СШОР «Волга»
15:30 СШОР «Мончегорск» — «Сибскана»
18:00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей»
4 апреля, понедельник
9:00 СШОР «Волга» — СШОР «Мончегорск»
11:00 Сборная Свердловской обл. — «Кузбасс»
15:30 «Водник» — «Енисей»
18:00 «Сибскана» — «СКА-Нефтяник»
5 апреля, вторник
9:00 «Кузбасс» — «Водник»
11:00 СШОР «Мончегорск» — Сборная Свердловской обл.
15:30 «СКА-Нефтяник» — СШОР «Волга»
18:00 «Енисей» — «Сибскана»
Церемония награждения
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом
Общество, Фото:
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