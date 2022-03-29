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В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом

В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проведут среди младших юношей

С 29 марта по 5 апреля в Иркутске пройдут матчи финального турнира первенства России по хоккею с мячом среди младших юношей. В соревнованиях примут участие спортсмены 2007-2008 годов рождения.

В однокруговом турнире в ледовом дворце «Байкал» скрестят клюшки красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», кемеровский «Кузбасс», архангельский «Водник», мончегорская СШОР «Мончегорск», ульяновская СШОР «Волга», сборная Свердловской области и хозяева турнира – команда областной спортивной школы «Сибскана». Вход на все матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Календарь матчей

29 марта, вторник
9:00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»
11:00 «Водник» — СШОР «Мончегорск»
15:30 «Енисей» — Сборная Свердловской обл.
17:45 Церемония открытия турнира
18:00 «Сибскана» — СШОР «Волга»

30 марта, среда
9:00 Сборная Свердловской обл. — «СКА-Нефтяник»
11:00 СШОР «Волга» — «Енисей»
15:30 «Кузбасс» — СШОР «Мончегорск»
18:00 «Сибскана» — «Водник»

31 марта, четверг
9:00 «Кузбасс» — «Енисей»
11:00 СШОР «Мончегорск» — «СКА-Нефтяник»
15:30 СШОР «Волга» — «Водник»
18:00 Сборная Свердловской обл. — «Сибскана»

1 апреля, пятница
9:00 «Енисей» — СШОР «Мончегорск»
11:00 СШОР «Волга» — Сборная Свердловской обл.
15:30 «Водник» — «СКА-Нефтяник»
18:00 «Сибскана» — «Кузбасс»

3 апреля, воскресенье
9:00 Сборная Свердловской обл. — «Водник»
11:00 «Кузбасс» — СШОР «Волга»
15:30 СШОР «Мончегорск» — «Сибскана»
18:00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей»

4 апреля, понедельник
9:00 СШОР «Волга» — СШОР «Мончегорск»
11:00 Сборная Свердловской обл. — «Кузбасс»
15:30 «Водник» — «Енисей»
18:00 «Сибскана» — «СКА-Нефтяник»

5 апреля, вторник
9:00 «Кузбасс» — «Водник»
11:00 СШОР «Мончегорск» — Сборная Свердловской обл.
15:30 «СКА-Нефтяник» — СШОР «Волга»
18:00 «Енисей» — «Сибскана»
Церемония награждения

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Иркутск хоккей с мячом первенство России спорт

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