В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом

Турнир проведут среди младших юношей



С 29 марта по 5 апреля в Иркутске пройдут матчи финального турнира первенства России по хоккею с мячом среди младших юношей. В соревнованиях примут участие спортсмены 2007-2008 годов рождения.



В однокруговом турнире в ледовом дворце «Байкал» скрестят клюшки красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», кемеровский «Кузбасс», архангельский «Водник», мончегорская СШОР «Мончегорск», ульяновская СШОР «Волга», сборная Свердловской области и хозяева турнира – команда областной спортивной школы «Сибскана». Вход на все матчи турнира свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Календарь матчей



29 марта, вторник

9:00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»

11:00 «Водник» — СШОР «Мончегорск»

15:30 «Енисей» — Сборная Свердловской обл.

17:45 Церемония открытия турнира

18:00 «Сибскана» — СШОР «Волга»



30 марта, среда

9:00 Сборная Свердловской обл. — «СКА-Нефтяник»

11:00 СШОР «Волга» — «Енисей»

15:30 «Кузбасс» — СШОР «Мончегорск»

18:00 «Сибскана» — «Водник»



31 марта, четверг

9:00 «Кузбасс» — «Енисей»

11:00 СШОР «Мончегорск» — «СКА-Нефтяник»

15:30 СШОР «Волга» — «Водник»

18:00 Сборная Свердловской обл. — «Сибскана»



1 апреля, пятница

9:00 «Енисей» — СШОР «Мончегорск»

11:00 СШОР «Волга» — Сборная Свердловской обл.

15:30 «Водник» — «СКА-Нефтяник»

18:00 «Сибскана» — «Кузбасс»



3 апреля, воскресенье

9:00 Сборная Свердловской обл. — «Водник»

11:00 «Кузбасс» — СШОР «Волга»

15:30 СШОР «Мончегорск» — «Сибскана»

18:00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей»



4 апреля, понедельник

9:00 СШОР «Волга» — СШОР «Мончегорск»

11:00 Сборная Свердловской обл. — «Кузбасс»

15:30 «Водник» — «Енисей»

18:00 «Сибскана» — «СКА-Нефтяник»



5 апреля, вторник

9:00 «Кузбасс» — «Водник»

11:00 СШОР «Мончегорск» — Сборная Свердловской обл.

15:30 «СКА-Нефтяник» — СШОР «Волга»

18:00 «Енисей» — «Сибскана»

Церемония награждения



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