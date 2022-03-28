Сова не стала долго радовать городских лесников
Сотрудники городского лесничества во время патрулирования в районе Верхней Берёзовки заметили сову вида бородатая неясыть.
- При патрулировании района Верхней Берёзовки было замечено приближение чёрного комочка, который летел тихо, но уверенно, сев не так далеко на ветке. Мы определили, что это сова – бородатая неясыть. Долго радовать нас своим присутствием сова не стала. И мы продолжили своё патрулирование на выявление незаконных порубок в городских лесах, - рассказали в пресс-службе МБУ «Городское лесничество».
Лесники рассказали, что неясыти отличаются от многих других представителей данного семейства отсутствием перьевых «ушей», но зато у них более крупные ушные отверстия, прикрытые кожной складкой. Клюв посажен сравнительно высоко, при этом с боков он заметно приплюснут.
Характер оперения у неясыти мягкий и пушистый, поэтому птицы выглядят несколько крупнее, нежели они есть на самом деле.
Пик активности этого хищника приходится на тёмное время суток, при этом птица владеет прекрасным слухом. Устройство крыльев не предназначено для быстрых полётов, но зато сова может бесшумно летать.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале жители Тункинского района запечатлели ушастую сову на территории нацпарка возле Кунтенского источника. Сова спокойно отреагировала на появление гостей.
В пригороде Улан-Удэ запечатлели бородатую неясыть
Общество, Фото:
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