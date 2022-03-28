Борцы Бурятии стали призёрами первенства России

Спортсмены завоевали две бронзовые медали



В дагестанском городе Каспийск прошло первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, посвящённое памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. В первенстве приняло участие 22 борца, представляющих Бурятию.



Спортсмены республики завоевали на турнире две бронзовых медали. Баир Баяндуев занял третье место в весовой категории до 57 кг. Тренирует спортсмена Нима Нимаев.



Илья Жибалов стал бронзовым призёром первенства в весовой категории до 125 кг. Его тренером является Батор Базаров, сообщает группа «Борцы Бурятии».

