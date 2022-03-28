Незаконную перепланировку обнаружила городская жилинспекция
В Улан-Удэ специалисты городской жилинспекции в малосемейном общежитии на улице Солнечная обнаружили незаконную перепланировку. Наниматель муниципальной квартиры из общего коридора пристроил себе жилую комнату – спальню.
Такая планировка не соответствует техническому паспорту. У мужчины отсутствуют разрешающие документы. Это нарушения статей 26 и ст. 28 Жилищного кодекса РФ. Теперь нарушитель должен либо снести перепланировку, либо согласовать её с органом местного самоуправления, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Нанимателю выдано предписание по устранению нарушения о приведения помещения в соответствие с техническим паспортом, либо согласовать перепланировку с органом местного самоуправления. Предписание находится на контроле, – уточнили в управлении муниципальной жилищной инспекции.
Отметим, проверка в общежитии была проведена в связи с изменениями с 1 января 2022 года статьи 20 Жилищного кодекса РФ. Теперь проверки в отношении муниципального фонда должен проводить муниципальный жилищный надзор.
Улан-удэнец построил себе спальню из общего коридора
Общество, Фото:
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