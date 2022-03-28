В Бурятии разыграли кубок по гиревому спорту

Абсолютным победителем у мужчин стал Андрей Рассадин



В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии прошёл кубок республики по гиревому спорту. На помост вышло 87 атлетов из 10 команд.



Мужчины выступали на гирях 32 или 24 кг с применением поправочного коэффициента для мужчин и старших юношей. Женщины и девушки соревновались на гирях 24 и 16 кг. Командная эстафета была проведена с гирями 24 кг у мужчин и 16 кг у женщин.



Абсолютным победителем у мужчин стал мастер спорта международного класса Андрей Рассадин. У женщин абсолютной победительницей была признана мастер спорта Анастасия Кутенкова. Всё победители и призёры были награждены медалями дипломами и кубками, сообщает всероссийская федерация гиревого спорта.

