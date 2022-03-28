В Бурятии стартовал чемпионат по чтению среди старшеклассников

Республиканский финал пройдёт в конце апреля



В Бурятии стартовал региональный этап чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22». На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз – от 14 до 17 лет включительно.



Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг, вошедших в школьную программу, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.



Отборочные школьные этапы проводятся с 14 марта по 15 апреля. Полуфинал и финал регионального отборочного этапа Республики Бурятия пройдут в конце апреля в республиканской детско-юношеской библиотеке (центр чтения имени Батожабая). Точные даты полуфинала и финала будут известны позже.



Всероссийские полуфиналы состоятся с 12 по 31 мая. Всероссийский финал проводится в июле 2022 года.



- Главная особенность чемпионата «Страница» в том, что подготовиться специально к нему невозможно, так как участники не знают, какой отрывок им достанется, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

