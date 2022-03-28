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В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы

В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы
Общество,  Фото:Telegram-канал Игоря Шутенкова
Новые школы очень нужны, так как близлежащие сильно переуплотнены

До конца года в Улан-Удэ будут построены четыре новых школы на 1414 мест.

Они появятся в 102 микрорайоне (на 450 мест); в 103 микрорайоне (на 354 места); рядом со школой №19 на улице Жердева (на 250 мест) и в микрорайоне Забайкальский (на 360 мест).


В воскресенье, 27 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверили готовность мест, где появятся школы, а также готовность подрядчиков к работе.

- В июне прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, которая будет строить в формате государственно-частного партнёрства 10 школ в Улан-Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах, в том числе и четыре школы в нашем городе, - сообщили Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.



В ближайшие дни начнутся подготовительные работы на участках: очистка, планировка, ограждение территорий, подготовка площадки под устройство инженерных сетей. Школы будут строится по проектам, включенным в федеральный реестр для повторного использования как экономически эффективные. На строительство школ заключены договоры генерального подряда между ООО «ПроШкола»: ООО «Регион Строй» (школы в мкр. Забайкальский и по ул. Жердева), ООО «Байкалсити (школа в 102 мкр.) и ООО «СК Спецстрой» (школа в 103 мкр.).


Строительство школ должно быть завершено к концу 2022 года. Новые школы очень нужны, так как близлежащие школы сильно переуплотнены, к примеру, в Забайкальском за последние годы появились 45 кварталов ДНТ «Тепличный», 15 улиц в ДНТ «Первое поле», были построены 12 ДНТ и СНТ.

В школе №19 на улице Жердева коэффициент переуплотнения составляет 2,5, есть риск перехода на третью смену.

В 102 микрорайоне сейчас работает только прогимназия, в которой обучаются 323 учащихся начальных классов, а школа №63 очень сильно переуплотнена. Новая школа снизит нагрузку на школу №63, так как в неё пойдут 105 школьников из 102 микрорайона.

- Строительство школы в 103 микрорайоне необходимо для средней школы социальной адаптации для детей-инвалидов № 60 в связи с аварийным состоянием зданием школы по ул. Ленина, - уточнил Игорь Шутенков.

За последние три года в Улан-Удэ построено пять новых школ. Сегодня открывается самая большая школа в Бурятии - школа №8 на улице Автотранспортная.

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