Забайкалье примет фестиваль «По следам Чингисхана»

Общество, Фото: УМЦКиНТ Забайкальского края

На Арее проведут фестиваль народного художественного творчества



В Забайкальском крае, на озере Арей пройдёт фестиваль народного художественного творчества. Мероприятие запланировано на 1-3 июля и состоится в рамках жанровой декады праздников и обрядов Года культурного наследия народов России. Рабочее название нового межрайонного фестиваля: «По следам Чингисхана. Точка притяжения – Арей».



- Это первый фестиваль такого типа в Забайкалье. Будем говорить о природном наследии, обращаться к экологическим проблемам. Говорят, Чингисхан открыл озеро Арей вместе со своими воинами. В рамках фестиваля затронем и историю Улётовского района, и традиции этнических групп края, - рассказала директор краевого учебно-методического центра культуры и народного творчества Елена Ерохина.



22 марта на в Улётовском районе состоялась встреча, на которой удалось решить организационные вопросы проведения фестиваля, Были рассмотрены предполагаемые места проведения, и намечен дальнейший план реализации проекта. Работа по подготовке нового фестиваля продолжается, сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

