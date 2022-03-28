Бурятия и Алтайский край договариваются о сотрудничестве в животноводстве

Регионы договорились о возможной поставке биопродукции и племенного скота в Бурятию



Делегация Республики Бурятия посетила животноводческие предприятия в Алтайском крае. Специалисты во главе с руководителем государственной племенной службы республики Далаем Галсановым и начальником отдела репродукции и лабораторных исследований Евгением Токмаковым посетили ряд предприятий Алтайского края, занятых в племенном деле.



Так, делегация ознакомилась с работой племпредприятия «Барнаульское», являющимся одним из лидеров российского рынка по производству биопродукции - спермы быков-производителей и эмбрионов.



Как отметили в госплемслужбе Бурятии, взаимодействие с Алтайским краем в области животноводства - одно из перспективных направлений сотрудничества.



- Мы обсудили вопросы по поставке семени быков-производителей от лучшей зарубежной и отечественной селекции крупного рогатого скота (КРС) молочного и мясного направления для улучшения генофонда племенных и товарных стад Бурятии. Также решили вопрос по проведению трансплантации эмбрионов КРС у нас в республике, - рассказали специалисты.



Алтайская сторона устроила бурятским делегатам экскурсии в центр сельскохозяйственного консультирования, компании «Фарм», «Агро-Сибирь», «Пригородное». Здесь стороны детально обсудили возможные пути взаимодействия и развития сотрудничества между регионами по поставке как биопродукции, так и племенного скота, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.