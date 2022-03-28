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В Улан-Удэ восстановили один из спектаклей золотого фонда «Молодёжки»

Общество, 
«Времена года» - постановка режиссёра Анатолия Баскакова

В преддверии Дня театра в Молодёжном художественном театре в Улан-Удэ прошла премьера обновленной версии спектакля «Времена года. Осень… Зима».

«Времена года» - постановка заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра Анатолия Баскакова, входящая в золотой фонд спектаклей «Молодёжки».⠀

В 2019 году была восстановлена первая часть спектакля «Времена года. Осень» по сценке Ивана Тургенева «Разговор на большой дороге». Сюжет погружает в атмосферу неторопливого путешествия - размышления, о смыслах жизни и смерти, о доброте и предательстве. Весь разговор щедро насыщен народным юмором и иронией. ⠀

Сейчас спектакль дополнен второй частью «Времена года. Зима» по рассказу Антона Чехова «Ведьма». Эта история не только о незабываемой мистической атмосфере и неразделенной женской тоске по настоящей любви, но и о страдании, в котором жертвами являются оба - Она и Он. ⠀⠀

- Мне безумно понравилось! Понравилась актерская игра, режиссерское решение, интересные фишки. Я в восторге после спектакля! – поделилась впечатлениями постоянный зритель Молодежного театра София.

23-24 апреля Молодёжный художественный театр вновь покажет обновлённую версию «Времён года». Продолжительность спектакля 2,5 часа с антрактом.


Возрастное ограничение 16+

спектакль Молодёжный Художественный театр

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