В Забайкалье построят семь новых школ

На эти цели направят 7,7 млрд рублей



Министерством просвещения России было поддержано семь проектов Забайкальского края на предоставление субсидии на строительство школ с общей мощностью около пяти тысяч мест.



- В 2023-2024 годах в Забайкалье будут построены семь школ. На эти цели планируется направить 7,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Строительство семи школ будет осуществлено в рамках государственно-частного партнёрства, - отметил сенатор РФ от Забайкалья Баир Жамсуев.



Новые школы будут построены в Атамановке, в Засопке и в Смоленке Читинского района, в Дарасуне Карымского района, в Забайкальске, в Агинском и в Чите. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

