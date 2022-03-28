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В Забайкалье построят семь новых школ

В Забайкалье построят семь новых школ
Общество,  Фото:pixabay.com
На эти цели направят 7,7 млрд рублей

Министерством просвещения России было поддержано семь проектов Забайкальского края на предоставление субсидии на строительство школ с общей мощностью около пяти тысяч мест.

- В 2023-2024 годах в Забайкалье будут построены семь школ. На эти цели планируется направить 7,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Строительство семи школ будет осуществлено в рамках государственно-частного партнёрства, - отметил сенатор РФ от Забайкалья Баир Жамсуев.

Новые школы будут построены в Атамановке, в Засопке и в Смоленке Читинского района, в Дарасуне Карымского района, в Забайкальске, в Агинском и в Чите. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
Забайкальский край строительство школа

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