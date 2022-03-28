Также они стали призёрами чемпионата ВВО по самбо
В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного военного округа по самбо и дзюдо. На протяжении трёх дней спортсмены показывали своё мастерство во владении единоборствами.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, представляющих 29 команд из воинских частей и объединений ВВО, дислоцированных в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в Амурской и Сахалинской областях, а также в Бурятии. Участники чемпионата выступали в восьми весовых категориях от 53 кг до 100 кг.
В командном зачёте по самбо первое место заняла команда Амурского общевойскового объединения, второе и третье место – команды объединений, дислоцированных в Забайкальском крае и Бурятии.
По результатам чемпионата по дзюдо первое место заняла команда общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии. Второе место досталось команде Амурского общевойскового объединения, на третьем месте – спортсмены армии ВВС и ПВО ВВО.
Все лучшие бойцы вскоре представят округ на всеармейском чемпионате Вооружённых сил страны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии победили на чемпионате ВВО по дзюдо
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