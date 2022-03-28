Их обучат основам выживания в условиях отсутствия воды и пищи
В окружной учебный центр Восточного военного округа, дислоцированный в Забайкальском крае, для прохождения курса интенсивной подготовки прибыла очередная команда военнослужащих, заключивших первый контракт на прохождение службы в Вооружённых силах.
На этот раз для прохождения курса прибыло около 100 человек с воинских частей и соединений ВВО, дислоцированных в Бурятии и Забайкалье. Среди них есть личный состав как отслуживший военную службу по призыву, так и призванный впервые.
Военнослужащих обучат основам выживания в условиях отсутствия воды и пищи, ориентированию на незнакомой местности, оказанию первой медицинской помощи. В рамках боевой подготовки пройдут занятия по огневой подготовке, РХБ защите, основам связи и инженерному делу.
- В заключительной части военнослужащим предстоит преодолеть многокилометровый марш в снаряжении по пересечённой местности с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные из Бурятии пройдут «курсы выживания» в Забайкалье
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