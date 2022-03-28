В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре

Предпринимателя наказали за нарушения



Прокуратура Иволгинского района Бурятии в декабре 2021 года проверила соблюдение закона в области охраны окружающей среды в деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляющего хранение и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории района.



Установлено, что индивидуальный предприниматель хранит лампы, относящиеся к опасным отходам, в повреждённой таре. В нарушение законодательства об охране труда и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения испытания концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в лабораторных условиях не проводились.



В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Виновному назначены штраф и предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

