Предпринимателя наказали за нарушения
Прокуратура Иволгинского района Бурятии в декабре 2021 года проверила соблюдение закона в области охраны окружающей среды в деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляющего хранение и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории района.
Установлено, что индивидуальный предприниматель хранит лампы, относящиеся к опасным отходам, в повреждённой таре. В нарушение законодательства об охране труда и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения испытания концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в лабораторных условиях не проводились.
В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Виновному назначены штраф и предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии бизнесмен хранил опасные лампы в повреждённой таре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предпринимателя наказали за нарушения
Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию
Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги
В Улан-Удэ без осадков
Адвокату грозит до пяти лет лишения свободы
Преступление произошло в прошлом году
Участие в «Байкальской рыбалке» в этом году приняли любители рыбной ловли от 5 до 75 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Скончались трое больных COVID-19
Водитель одной из машин доставлена в медучреждение
Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Житель республики привёз в Улан-Удэ 600 цветов
Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима
Местами в Бурятии до +10