Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию
Житель села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав при начислении платы за коммунальную услугу.
Установлено, что мужчина неоднократно обращался в Заиграевский РЭС с просьбой провести проверку прибора учёта электроэнергии по причине несогласия с начисленным расходом потреблённой электрической энергии. Организация провела проверки прибора учёта, однако замечаний не обнаружено.
Лишь после прокурорского вмешательства выявлено, что указанный прибор введён в эксплуатацию неверно, подключён к другому потребителю.
Начальнику Заиграевского РЭС внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Заявителю произвели перерасчёт платы за потреблённую электроэнергию на сумму 25 тысяч рублей, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 28.03.2022
В Улан-Удэ без осадков
Адвокату грозит до пяти лет лишения свободы
Преступление произошло в прошлом году
Участие в «Байкальской рыбалке» в этом году приняли любители рыбной ловли от 5 до 75 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Глобальный ёхор», реставрация объекта культурного наследия, крестный ход памяти жертв расказачивания и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Скончались трое больных COVID-19
Водитель одной из машин доставлена в медучреждение
Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Житель республики привёз в Улан-Удэ 600 цветов
Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима
Местами в Бурятии до +10
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Этнографического музея
Мужчина обещал денежный приз
Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19