Электросчётчик жителя Бурятии подключили к другому потребителю

Мужчине с трудом удалось добиться перерасчёта за потреблённую электроэнергию



Житель села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его прав при начислении платы за коммунальную услугу.



Установлено, что мужчина неоднократно обращался в Заиграевский РЭС с просьбой провести проверку прибора учёта электроэнергии по причине несогласия с начисленным расходом потреблённой электрической энергии. Организация провела проверки прибора учёта, однако замечаний не обнаружено.



Лишь после прокурорского вмешательства выявлено, что указанный прибор введён в эксплуатацию неверно, подключён к другому потребителю.



Начальнику Заиграевского РЭС внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Заявителю произвели перерасчёт платы за потреблённую электроэнергию на сумму 25 тысяч рублей, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



