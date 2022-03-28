Житель Бурятии украл деньги с карты отчима

Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги



42-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что ранее судимый житель села Сосново-Озерское в октябре 2021 года, находясь дома у отчима, украл его банковскую карту. Зная пин-код карты, он покупал в магазинах спиртное, сигареты и продукты. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



- Еравнинский районный суд с учётом рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

