Мужчина стащил карту и тратил с неё деньги
42-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в краже с банковского счёта.
В судебном заседании установлено, что ранее судимый житель села Сосново-Озерское в октябре 2021 года, находясь дома у отчима, украл его банковскую карту. Зная пин-код карты, он покупал в магазинах спиртное, сигареты и продукты. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
- Еравнинский районный суд с учётом рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии украл деньги с карты отчима
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