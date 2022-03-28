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Местами по Бурятии небольшой снег

Местами по Бурятии небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -15,-20, по северным районам до -25, днём 0, +5, местами -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью -7,-9, днём 0,-2.

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