Местами по Бурятии небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -15,-20, по северным районам до -25, днём 0, +5, местами -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью -7,-9, днём 0,-2.



