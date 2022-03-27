За сутки коронавирус выявили у 103 жителей Бурятии



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 27 марта зарегистрировано 134089 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59349) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 103 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 96 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 8.00 27 марта в стационарах получают лечение 359 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 231. За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов.



В отделениях реанимации находится 61 пациент (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ – 15 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 466 коек: занято – 359, свободно – 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,0%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1064 человека.



Выздоровели от COVID-19 – 117685 человек, в том числе за сутки 1368 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 397.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2960 человек, в том числе за сутки три пациента (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 3 чел.).





