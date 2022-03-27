Забайкалец получил 16 лет колонии за убийство брата

Преступление произошло в прошлом году



17 марта Забайкальский краевой суд огласил приговор мужчине, который ранее был судим за кражи семь раз. Он обвинялся в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Свою вину житель края признал частично.



По версии следствия, и как установил суд, житель Краснокаменского района расправился с родным братом на глазах матери и племянников. В ночь с 1 на 2 марта 2021 года в ходе распития спиртных напитков забайкалец поссорился со своим младшим братом. Старший брат обвинил его в том, что тот слаб характером и не может за себя постоять. Вскоре спор перерос в обоюдную драку, которую пыталась разнять их мать, однако безуспешно – старший вооружился ножом и нанёс им более 10 ударов своему оппоненту. От обильной кровопотери потерпевший скончался позже в больнице, сообщили в суде.



Суд назначил мужчине 16 лет строгого режима.



