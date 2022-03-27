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В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю

В Тайшете адвокат подозревается в применении насилия к следователю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Адвокату грозит до пяти лет лишения свободы

Руководителем Следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемой в насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования, совершённых с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, 24 марта в здании Тайшетского городского суда следователь попыталась вручить уведомление о планируемых следственных действиях адвокату с участием её подзащитной.

- Испытывая неприязнь к следователю в связи с осуществлением ею производства предварительного расследования по уголовному делу, адвокат, выходя из зала судебного заседания, зная, что следом за ней идёт следователь с силой ударила её дверным полотном по руке, от чего следователь испытала физическую боль, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Адвокату за применение насилия к следователю грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в следственном управлении. 
следователи

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