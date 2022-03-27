В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водитель одной из машин доставлена в медучреждение



Накануне, 26 марта, вечером на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП.



Около 18 часов 45-летний водитель грузового автомобиля Scania при перестроении столкнулся с машиной Toyota Carina. После чего Toyota Carina выехала на полосу встречного движения и столкнулась в свою очередь с автомобилем Toyota Prius.



Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель машины Toyota Carina доставлена в медицинское учреждение.

