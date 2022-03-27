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В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Водитель одной из машин доставлена в медучреждение

Накануне, 26 марта, вечером на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП.

Около 18 часов 45-летний водитель грузового автомобиля Scania при перестроении столкнулся с машиной Toyota Carina. После чего Toyota Carina выехала на полосу встречного движения и столкнулась в свою очередь с автомобилем Toyota Prius.

Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель машины Toyota Carina доставлена в медицинское учреждение.
ДТП

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