Житель Бурятии отсудил 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения



Житель Бурятии обратился в суд с иском о взыскании компенсации в 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки. Он рассказал, что работал у ответчика и на основании заявления об увольнении трудовой договор был расторгнут. Однако в последний рабочий день работодатель трудовую книжку не выдал, окончательный расчёт не произвёл, несмотря на его неоднократные обращения.



Из-за задержки выдачи трудовой книжки и связанных с работой документов мужчина не смог устроиться на работу и остался без средств к существованию.



Трудовая книжка была выдана почти через два месяца после увольнения, окончательный расчёт произведён только на основании решения Госинспекции труда в Бурятии.



- Ответчик в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на отсутствие вины работодателя и причин удерживать трудовую книжку, недоказанность истцом причинно-следственной связи между совершённым работодателем нарушением и материальным ущербом работника, попытки трудоустройства, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.



В итоге суд, проанализировав представленные сторонами доказательства, пришёл к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ответчика материальной ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.



- Исковые требования признаны обоснованными, с бывшего работодателя в пользу истца взыскана компенсация за задержку выдачи трудовой книжки. Решение не вступило в законную силу, - заключили в суде.

