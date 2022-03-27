Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения
Житель Бурятии обратился в суд с иском о взыскании компенсации в 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки. Он рассказал, что работал у ответчика и на основании заявления об увольнении трудовой договор был расторгнут. Однако в последний рабочий день работодатель трудовую книжку не выдал, окончательный расчёт не произвёл, несмотря на его неоднократные обращения.
Из-за задержки выдачи трудовой книжки и связанных с работой документов мужчина не смог устроиться на работу и остался без средств к существованию.
Трудовая книжка была выдана почти через два месяца после увольнения, окончательный расчёт произведён только на основании решения Госинспекции труда в Бурятии.
- Ответчик в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на отсутствие вины работодателя и причин удерживать трудовую книжку, недоказанность истцом причинно-следственной связи между совершённым работодателем нарушением и материальным ущербом работника, попытки трудоустройства, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.
В итоге суд, проанализировав представленные сторонами доказательства, пришёл к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ответчика материальной ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
- Исковые требования признаны обоснованными, с бывшего работодателя в пользу истца взыскана компенсация за задержку выдачи трудовой книжки. Решение не вступило в законную силу, - заключили в суде.
Житель Бурятии отсудил 112 тысяч за задержку выдачи трудовой книжки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работодатель не выдал ему трудовую книжку сразу после увольнения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Житель республики привёз в Улан-Удэ 600 цветов
Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима
Местами в Бурятии до +10
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Этнографического музея
Мужчина обещал денежный приз
Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19
Победители «Байкальской рыбалки-2022» получили «Тойоту Камри»
Мужчина предстал перед судом за ложный донос
«Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли»
В турнире сыграют дети 2014 года рождения и младше
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра
Традиционная подборка снимков за месяц от фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Победителей наградят денежными призами