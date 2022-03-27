В Бурятии оштрафовали получателя партии цветов из Сочи



21 марта выявлен факт нарушения фитосанитарного законодательства.



В адрес физического лица из Улан-Удэ поступила партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска – срезы цветов в ассортименте в количестве 600 шт. Цветы поступили из Сочи Краснодарского края воздушным транспортом, о чём собственник не известил надзорное ведомство. Кроме того, получатель не осуществил своевременное гашение карантинного сертификата в ФГИС «Аргус-Фито».



- Выявленные факты являются нарушением п. 2. ч. 1 ст. 32 и п. 8 ст. 21 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ и п. 3 порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции и подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утверждённого приказом Минсельхоза РФ от 28.07.2020 № 425, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Получатель продукции привлечён к административной ответственности, на него наложен штраф.

