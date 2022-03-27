Местами в Бурятии до +10
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике переменная облачность, утром и днём по северной половине местами снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +5,+10, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер утром и днём переменный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.
В Улан-Удэ днём до +7
Общество, Фото:
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