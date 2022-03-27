В Улан-Удэ днём до +7

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами в Бурятии до +10



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике переменная облачность, утром и днём по северной половине местами снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +5,+10, местами 0,-5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер утром и днём переменный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.

