Мужчина обещал денежный приз
Жительнице города Вольска Саратовской области в социальной сети пришло сообщение с предложением принять участие в финансовой игре. Условия игры предполагали внесение участниками денег на указанный счёт в течение определенного времени. Победителю обещали денежный приз, многократно превышающий взносы.
После того, как женщина частями перевела почти 16 тысяч рублей, чат был заблокирован.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 27-летнего жителя Бурятии. Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.
Житель Бурятии развёл вольчанку в соцсети на деньги
Общество, Фото:
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