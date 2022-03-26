В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе









25 марта в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии проходит республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти воина-интернационалиста, гвардии капитана, кавалера ордена Красной Звезды Батожапа Бимбаевича Батуева.В турнире принимают участие 370 спортсменов из 16 районов республики и Улан-Удэ, а также Иркутской области и Монголии. Всего в турнире памяти героя Отечества принимают участие 370 спортсменов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.В церемонии открытия турнира принял участие заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, который поприветствовал юных спортсменов, тренеров и ветеранов боевых действий. «Борьба имеет большое значение для нашего народа. Тренируйтесь, слушайте своих учителей, и становитесь чемпионами такими, как Борис Будаев», - сказал он, обращаясь к спортсменам, на бурятском языке.- Это очень значимый, массовый турнир, который проходит в Ороногое уже в 28 раз. Земляки организовали этот турнир и помнят своего героя, рассказывают о нем подрастающему поколению. Сегодня особенно важно, что у нас проходят такие турниры памяти наших настоящих героев. И очень важно помнить о них, очень важно воспитывать в нашем подрастающем поколении чувство патриотизма, любви к своей Родине. В текущей ситуации мы будем прилагать все усилия для того, чтобы проводились такие мероприятия, были памятные места, благодаря которым мы сможем узнать и вспомнить о людях, которые пожертвовали самым ценным, пожертвовали своей жизнью ради защиты своей Родины, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.Сослуживцы Батожапа Бимбаевича, ветераны боевых действий в Афганистане поблагодарили юных спортсменов за активное участие в турнире и пожелали участникам соревнований ярких побед в спорте.- Хочется пожелать вам честной борьбы, яркой победы. Сейчас, когда идёт спецоперация на Украине, наши земляки, наши воины выполняют свою боевую задачу, также, как и вы когда-то они занимались спортом, принимали участие в наших турнирах. Давайте пожелаем нашим воинам удачи, я надеюсь они чувствуют нашу поддержку, находясь там. Всем участникам турнира ярких побед, проигравших, наверное, не будет. Уверен, этот турнир призван нас сплотить, воспитать в вас силу духа, силу воли, - обратился к спортсменам председатель БРО «Союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Молоков.- Наш долг – поддержать воинов-афганцев, которые за Родину, за нас отдавали свои жизни. Также поддержать наших земляков на Украине, которые сражаются за Родину и за нас. Дорогие спортсмены, не нужно бояться поражений. Они закаляют наш характер и волю. Если вы проиграли сегодня, то вы выиграете завтра, - обратился к участникам турнира депутат Народного Хурала, председатель Комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев.В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе: «Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли» В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе: «Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли» В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе: «Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли»