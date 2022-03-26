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Житель Бурятии сам себя ударил ножом, обвинив в этом жену

Житель Бурятии сам себя ударил ножом, обвинив в этом жену
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина предстал перед судом за ложный донос

Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в ложном доносе на гражданскую супругу.

Как оказалось, между мужчиной и женщиной произошёл словесный конфликт. Желая привлечь возлюбленную к уголовное ответственности, мужчина нанёс себе два ножевых удара.

Он сообщил полицейским ложные сведения о том, что его гражданская супруга нанесла ему ножевые ранения, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за ложный донос.

В суде мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью.

За заведомо ложный донос мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.
суд приговор

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