Мужчина предстал перед судом за ложный донос
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в ложном доносе на гражданскую супругу.
Как оказалось, между мужчиной и женщиной произошёл словесный конфликт. Желая привлечь возлюбленную к уголовное ответственности, мужчина нанёс себе два ножевых удара.
Он сообщил полицейским ложные сведения о том, что его гражданская супруга нанесла ему ножевые ранения, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за ложный донос.
В суде мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью.
За заведомо ложный донос мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.
Житель Бурятии сам себя ударил ножом, обвинив в этом жену
Общество, Фото:
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