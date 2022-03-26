Прогулки по Улан-Удэ. Март 2022













Темой мартовских «Прогулок» стала, конечно же, весна. Сергей Тарасенко запечатлел яркие события завершающегося первого месяца весны.- Весна в городе! Тюльпаны в багажниках. Бесплатный секонд-хенд на заборе. Вороны подправляют прошлогодние гнёзда. АББА в Улан-Удэ. Концерт на площади Советов, посвящённый восьмой годовщине крымских событий. Распродажи с автофургонов. Сахар — 5 штук в одни руки. Великое таяние снегов, - говорит Сергей Тарасенко.