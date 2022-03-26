 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август

Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Синоптики дали предварительный прогноз

Температура воздуха в апреле-сентябре на большей части территории России будет около или выше своей нормы. Об этом говорится в вероятностном прогнозе на вегетационный период, который составил Гидрометцентр России, пишет «Российская газета».

Синоптики также предупреждают о возможных ранних лесных пожарах в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов и в регионах Северного Кавказа.

В мае дефицит осадков наиболее вероятен на юге Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, на крайнем юге Приволжского округа, в Бурятии, в Забайкальском и Приморском краях.

В июне и июле во многих регионах России ожидается дефицит осадков с температурой около или выше нормы. Низких температур не прогнозируется, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 

Жарким август может оказаться на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае.

Как сообщал «Байкал-Daily», также Бурятию ждёт тёплый апрель. Средняя месячная температура воздуха ожидается выше на 1-2 градуса тепла
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Общество, 26.03.2022
Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Общество, 26.03.2022
Синоптики дали предварительный прогноз 
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Общество, 26.03.2022
Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
Общество, 26.03.2022
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения
В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»
В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»
Общество, 26.03.2022
Победителями стали представители Агинского и Красночикойского районов
В Иркутске появился иммерсивный театр
В Иркутске появился иммерсивный театр
Общество, 26.03.2022
Жителям и гостям города покажут спектакль в чумах
Звёздный гость «Байкальской рыбалки» весело открыл соревнования
Звёздный гость «Байкальской рыбалки» весело открыл соревнования
Общество, 26.03.2022
Андрей Соколов уже выбрал себе фаворитов и поделился воспоминаниями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии открытия
Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии
Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии
Общество, 26.03.2022
Глава Бурятии пообщался с бойцами, проходящими лечение
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Юный путешественник»
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Юный путешественник»
Общество, 26.03.2022
В рамках мероприятия выберут лучшие сувениры, походы и фотографии путешествий
В Бурятии днём до +7
В Бурятии днём до +7
Общество, 26.03.2022
Местами столбик термометра опустится до -6
По льду Байкала пробежали благотворительный марафон
По льду Байкала пробежали благотворительный марафон
Общество, 25.03.2022
Забег проводился для привлечения внимания к донорству костного мозга
Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 25.03.2022
Юные спортсмены республики завоевали четыре первых места
Медсестра из Забайкалья стала лауреатом всероссийской премии
Медсестра из Забайкалья стала лауреатом всероссийской премии
Общество, 25.03.2022
Её наградили за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний
В Иркутской области достроят семь дамб
В Иркутской области достроят семь дамб
Общество, 25.03.2022
Они расположены на территориях, пострадавших от наводнения в 2019 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^