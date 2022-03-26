Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август









Жарким август может оказаться на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае.



Как сообщал «Байкал-Daily», также Бурятию

В июне и июле во многих регионах России ожидается дефицит осадков с температурой около или выше нормы. Низких температур не прогнозируется, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.Жарким август может оказаться на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае.Как сообщал «Байкал-Daily», также Бурятию ждёт тёплый апрель. Средняя месячная температура воздуха ожидается выше на 1-2 градуса тепла

Температура воздуха в апреле-сентябре на большей части территории России будет около или выше своей нормы. Об этом говорится в вероятностном прогнозе на вегетационный период, который составил Гидрометцентр России, пишет «Российская газета».Синоптики также предупреждают о возможных ранних лесных пожарах в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов и в регионах Северного Кавказа.В мае дефицит осадков наиболее вероятен на юге Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, на крайнем юге Приволжского округа, в Бурятии, в Забайкальском и Приморском краях.