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Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии

Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии
Общество,  Фото:со страницы Алексея Цыденова
Глава Бурятии пообщался с бойцами, проходящими лечение

Накануне, 25 марта, в ходе рабочей командировки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов заехал в госпиталь к раненым землякам Сергею и Доржи. О визите он написал своём телеграм-канале.

- Настроение у них хорошее. Врачи всё необходимое делают. За Доржи сестра присматривает. Только сегодня он перенёс вторую операцию. Вернутся после лечения домой, будем им помогать осваиваться в гражданской жизни. Сергей серьёзный, по сроку службы в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде уже пенсию заслужил. Отзывы о службе наших земляков только самые хорошие. Пусть они все вернутся домой, живые и здоровые, - написал Алексей Цыденов.

Также он сообщил об отрядах добровольцев.

- Вообще дух у людей в Бурятии очень сильный. На этой неделе добровольцы пошли записываться в военкоматы. И первая группа добровольцев, ранее уже прошедших службу в армии и подготовленных, отправилась на запад. В Украине сейчас решается судьба и будущее нашей страны. И пусть это будущее будет светлым для наших детей, - заключил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб 1351 российский военный. 3825 военнослужащих ранены.


глава Бурятии

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