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25 марта

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Бурятские врачи выполнили третью пересадку почки

Бурятские врачи выполнили третью пересадку почки
Общество,  Фото:пресс-служба РКБ имени Семашко
Почку девушке отдала её мама

24 марта в республиканской клинической больнице имени Семашко была проведена третья в Бурятии трансплантация органа. Операция длилась 3 часа 35 минут и прошла в штатном режиме, сообщили в пресс-службе больницы.

Пациента – 29-летняя девушка, которой в 2008 году был диагностирован мембрано-пролиферативный гломерулонефрит (заболевание, когда иммунная система атакует клетки почек, повреждая клубочки).

В сентябре 2021 года заболевание достигло своей терминальной стадии, и появилась необходимость заместительной почечной терапии. Девушка начала проходить перитонеальный диализ (технология внепочечного искусственного очищения крови, альтернативная классическому гемодиализу). Так что молодая мама сохранила повседневный активный образ жизни. Одновременно началась подготовка к трансплантации – поиск донора, консультации, сбор анализов и т.д. Подтвердилась совместимость с мамой девушки.

В подготовке к трансплантации принимает участие большая команда. Это руководство больницы, нефрологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, лаборанты, сотрудники аптеки, средний и младший медицинский персонал.

Как и в предшествующие два раза, для поддержки в Улан-Удэ прилетели специалисты из главного трансплантологического центра РФ – центра имени Шумакова. Они наблюдали за работой бурятских врачей и оказывали консультации. 

- Коллектив врачей справляется с этой задачей успешно - сказываются неоднократные стажировки в центре имени Шумакова. Мы считаем, что в дальнейшем эта работа будет продолжена также успешно и профессионально, поскольку коллектив полностью готов к выполнению таких задач, - отметил врач-хирург НМИЦ имени Шумакова Ильдар Курбангулов.

В республике Бурятия порядка 500 человек находятся на заместительной почечной терапии (гемо- и перитонеальный диализ). В 2021 году были выполнены две первые пересадки почки.

Как сообщал «Байкал-Daily», первой операцию провели 40-летней женщине, почку которой отдала её мама. Во второй раз брат пожертвовал почку больному 38-летнему мужчине.

Теперь в Бурятии планируют поэтапно внедрять пересадку и других органов.

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