Местами столбик термометра опустится до -6
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике переменная облачность, днём погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +2,+7, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +3,+5.
В Бурятии днём до +7
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Забег проводился для привлечения внимания к донорству костного мозга
Юные спортсмены республики завоевали четыре первых места
Её наградили за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний
Они расположены на территориях, пострадавших от наводнения в 2019 году
Все участники решительно настроены на победу
На Комсомольском появятся пляжная зона и площадки для пикников
В столице Бурятии провели уже пятый «Портретный четверг». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Среди них Кабанский центр помощи детям и Баргузинский дом-интернат
В республике стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Первый концерт состоится сегодня, 25 марта
В юбилейном фестивале примут участие российские виртуозы
Украденные деньги воровка успела положить на свой банковский счёт
Ольга Владимировна отдала медицине 40 лет
Почку девушке отдала её мама
Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда