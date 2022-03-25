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В центре гуманитарной помощи ЕР жители Мариуполя получат необходимую поддержку

В центре гуманитарной помощи ЕР жители Мариуполя получат необходимую поддержку
Общество,  Фото:сайт «Единой России»
Здесь жители города могут получить продукты питания и предметы первой необходимости

24 марта в Мариуполе волонтёрами «Единой России» открыт центр гуманитарной помощи. Тут жители города могут получить продукты питания, предметы первой необходимости, а также бытовую химию. В центре можно зарядить мобильный телефон и получить сим-карту. Пункт находится на территории супермаркета «Метро», сообщает пресс-служба партии.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным прибыли в пункт временного размещения посёлка Володарское. Здесь жители получают все необходимое, а также первую медицинскую помощь, после чего отправляются в Россию. Повседневно через пункт проходит около 1700 человек, сообщает rostovgazeta.ru.

- В Ростове есть несколько ПВР, дальше – по вашему желанию. В пунктах созданы все условия. Дети везде посещают школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда, – сказал секретарь генсовета «Единой России», отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

Глава ДНР Пушилин отметил, что пока невозможно снять деньги с украинских карточек, но этот вопрос уже обсуждается. Он добавил, что ещё некоторое время в торговых точках республики в рознице будут использоваться как гривна, так и рубль, чтобы люди не потеряли свои накопления. Со временем в оборот полностью войдёт рубль.

Много вопросов поступало по поводу порядка начисления пенсий.

- Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа, – ответил Андрей Турчак.

По словам секретаря генсовета партии, задача номер один – это восстановление хозяйства.

- Россия будет всё восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся – и всё сделаем. Всё восстановим, – заключил Андрей Турчак.

Денис Пушилин напомнил, что ещё нужно полностью освободить город Мариуполь. На сайте партии ER.ru указано, что жители тех районов, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики и освобождены, уже могут выехать на территорию России.

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Единая Россия

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