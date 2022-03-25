28 марта на Байкале закроется ледовая переправа на Ольхон

Общество, Фото: сайт ГУ МЧС по Иркутской области

Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда



Мониторинг состояния ледового покрова озера Байкал проводится ежедневно, особое внимание уделяется ледовой переправе, соединяющей остров Ольхон с материком, сообщает инспекторский состав Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области.



В Ольхонском районе на Малом море - лёд толщиной 50-60 сантиметров, по береговой линии - обширные промоины, образовавшиеся в результате таяния снега. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык - местами промоины, а у мыса Хобой - становая трещина шириной до 70 сантиметров.



Отмечается, что на разных водоёмах в районах Иркутской области, толщина льда варьируется от 20 до 90 сантиметров.



На сегодняшний день ледовая обстановка на водоёмах региона стабильна, а в потенциально опасных местах выставляются информационные знаки и аншлаги.